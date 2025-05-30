Elazığ'da Kamu Personeline Etik Eğitimi Verildi

Elazığ'da 25-31 Mayıs Etik Haftası kutlamaları çerçevesinde valilik personeline etik ve etik ilkeleri eğitimi verildi.

Kamu kurumlarda etik kültürün yerleşmesi, etik eğitimlerin desteklenmesi ve kamu personelin etik ilkelerini bilinçli bir şekilde uygulayarak daha iyi bir hizmet sunmaları amacıyla Elazığ Valiliği İdare ve Denetim Müdürü, Valilik Etik Eğiticisi Ramazan Polat tarafından valilik personeline eğitim semineri verildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen kamu hizmetlerinde etik davranış ilkeleri, etik ihlallerinin önlenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik konularının öncelikli olarak ele alındığı seminerde, kamu görevinin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci, halka hizmet bilinciyle hareket etme, hizmet standartlarına uyma, vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, eski kamu görevlileri ilişkiler, ikinci bir işte çalışma, görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması, hediye alma, yasadışı nüfus kullana, kamu malları ve kaynakları kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, bilgi verme saydamlık ve katılımcılık yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, mal bildiriminde bulunma konularında personele gerekli bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ