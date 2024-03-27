Elazığ'da Kadınlar Hayallerini Gerçekleştiriyor: Kuaförlük Kursları

Elazığ'da en büyük hayali kendi iş yerini açmak olan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kurslarında ter döküyor.

Elazığ'da kendi iş yerini açmak veya başka bir yerde işe girerek aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursunda eğitim görüyor. Saç kesimi, makyaj, boya olmak üzere birçok alanda eğitim alan kadınlar kurslarda canla başla çalışıyor. Buradan alacakları belgeler ile hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların en büyük istekleri ise kendi işlerinin patronu olmak.

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Hülya Tanyıldızı, "Öğrencilerimizin eğitimi ekim gibi başlıyor ve haziran ayında bitiyor. Burada topuz, saç kesimi, boya, türban eğitimi olmak üzere kuaförlük adına ne varsa öğretiyoruz. Buradaki kadınlarımızın hayali kendi iş yerinin olmasıdır. Ben her zaman kendilerini geliştirmelerini söylüyorum. Hazır olmadan bu sektöre girilmez. Arkadaşlarının, dostunun veya komşularının işini yaparak da para kazanan var" dedi.

Hayallerini gerçeğe dönüştürecekler

Öğrencilere milli eğitim onaylı belge verdiklerini dile getiren usta öğretici Ebru Yazel Anaç ise "Belgeyi burada kursiyerlerimiz bir okul dönemi içerisinde alıyor. Aldıkları belge ile direkt ustalık sınavına girmeye hak kazanıyorlar" diye konuştu.

Kuaförlük alanında eğitim aldıklarını aktaran Merve Serinkaya, "İlk geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Şu an cımbız kullanma, fön ve maşa çeşitlerini öğrendik. Ben buraya bir hevesle geldim ama görüyorum ki bu alanda da yeteneğim var. Bu yeteneğimi daha da ileri taşımak istiyorum. Kendimi geliştirerek kuaför olmak istiyorum. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza da yardım ediyoruz. Halk Eğitim Merkezinin verdiği imkanlar sayesinde biz güzel işler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Sevda Yıldız, "Kuaförlük alanında ilerliyorum. İlk etapta hiçbir şey bilmiyorduk. Adım adım ilerlemek için başladık. Hülya hocam bize baştan sona, A'dan Z'ye kadar öğretiyor. Burada bir gayemiz ve amacımız var. O yüzden kursa geldik. Allah nasip ederse diplomamı aldıktan sonra kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Eminim arkadaşlarımda bu şekilde düşüyordur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ