Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması Tanıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesine jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Palu ilçesi Beyhan beldesinde ikamet eden erkek ve kadın vatandaşlara yönelik "kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının tanıtımı faaliyeti gerçekleştirildi. - ELAZIĞ