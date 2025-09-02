Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışmaları

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri muhtarlıkları gezerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aile Yılı çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Abdullahpaşa, Hilalkent, Sürsürü, Olgunlar ve Ataşehir mahalle muhtarları ziyaret edilerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. - ELAZIĞ