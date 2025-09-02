Haberler

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışmaları

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Çalışmaları
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmaları kapsamında muhtarlıkları gezerek farkındalık oluşturdu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri muhtarlıkları gezerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aile Yılı çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Abdullahpaşa, Hilalkent, Sürsürü, Olgunlar ve Ataşehir mahalle muhtarları ziyaret edilerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. - ELAZIĞ

