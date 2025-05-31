Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimleri Başlatıldı
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mahallelerdeki Toplum Sağlık Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu farkındalık eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde bilgilendirmeler yapılırken, katılımcılara broşürler dağıtıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gümüşkavak, Kızılay Hicret, Sarayatik, Valifahribey ve İcadiye mahallelerinde bulunan Toplum Sağlık Merkezlerinde görevli personel ve hizmet alanlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmeleri yapılırken broşürler dağıtıldı.

Çalışmaların süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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