Elazığ'da Kabuksuz Yumurta Şaşkınlığı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta çıkardı. Çevredeki vatandaşlar ilk defa kabuksuz yumurtaya şahit olduklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay, önceki gün Arıcak ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Sabah yumurta almak için kümese giden vatandaş, yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden daha farklı olduğuna şahit oldu. Aldığı yumurtanın kabuksuz olduğunu gören vatandaş, neye uğradığını şaşırdı. Hemen annesinin yanına giden yetiştirici, yumurtayı kendisine gösterdi. Annesi de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek olayın şaşkınlığını yaşadı.

İsmail Yıldız isimli vatandaş, "Gümüşyaka Mahallesi'nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğimde ilginç bir yumurta gördüm. Yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit oldum. Bunu anneme de gösterdim, kendisi de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi. - ELAZIĞ