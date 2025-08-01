Elazığ'da İnşaat İşçileri, Serinlemek İçin Kepçeyi Havuz Yaptı
Elazığ'da 40 dereceyi geçen sıcaklıklardan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini su ile doldurarak serinleme yolu buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ'da sıcaktan bunalan inşaat işçileri, kepçenin küreğini havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Elazığ'da vatandaşlar serinlemenin yöntemlerini arıyor. Sıcaklıklardan en çok etkilenenler arasında bulunan inşaat işçileri ise serinlemek için farklı bir yol buldu. İşçiler, kepçenin küreğini su ile doldurarak havuza çevirdi. Su dolu küreğe binen işçiler serinlemenin keyfini yaşadı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel