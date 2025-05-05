Elazığ'da İki Kişi Parkta Kamelyalara Zarar Verdi
Elazığ'da Güneykent Mahallesi'nde bir parkta iki kişi, kamelyalara zarar verirken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Elazığ'da iki kişi, park alanında bulunan kamelyalara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkiinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan kamelyalara oturmak için gelen iki kişi, bir süre sonra oturdukları kamelyalara zarar vermeye başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel