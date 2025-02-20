Elazığ'da Gençlik-Cami Buluşması Düzenlendi
Kovancılar ilçesinde gerçekleştirilen gençlik cami buluşmasında gençler ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara ikramda bulunuldu.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gençlik cami buluşması gerçekleştirildi.
Kovancılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Cami İmam Hatibi Necattin Çelik tarafından gençlere ve vatandaşlara yönelik gençlik-cami buluşması etkinliği düzenlendi. Rahmi Demir Camiinde yapılan etkinliğe, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş ve gençler katılım sağladı. Etkinlik sonrası katılım sağlayan gençlere ve vatandaşlara ikramda bulunuldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel