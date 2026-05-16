Elazığ emniyetinden engelliler haftasında anlamlı program

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engelli çocuklar ve ailelerine yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, emniyet personeli, özel çocuklar ve aileleri katıldı.Düzenlenen program kapsamında, özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla at terapisi uygulaması yapıldı. Çocuklar uzmanlar eşliğinde atlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşarken, emniyet müdürlüğü ekipleri de çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek yakından ilgilendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı