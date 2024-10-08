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Elazığ'da Dünya Çocuk Günü Kutlandı

Elazığ'da Dünya Çocuk Günü Kutlandı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Günü kapsamında Yurtbaşı Akmezra İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya gelerek güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Elazığ'da Dünya Çocuk Günü çerçevesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde Yurtbaşı Akmezra İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların günlerini kutlayan ekipler, kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemlerini anlattı. Çocuklarla Tim Jandarma adlı çizgi filmi izleyen ekipler, çeşitli hediyelerde verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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