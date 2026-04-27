Elazığ'da Dolu Tarımsal Alanlara Zarar Verdi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Yağışlar nedeniyle şehir içinde bazı yollar sular altında kaldı, tarım alanları zarar gördü.

Elazığ'daki şiddetli dolu ve sağanağın ardından Vali Numan Hatipoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) giderek zarar tespiti için çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Hatipoğlu, tarım arazilerinden su baskınlarına kadar ulaşan tüm ihbarların titizlikle takip edildiğini belirtti.

Yağıştan etkilenen Koruk, Pirinççi, Balıbeyi, Muratçık, Hıdırbaba, Dambüyük, Esenkent, Hal, Alatarla, Altınkuşak ve Esenkent köylerinde arpa, mercimek, nohut, badem ve ceviz alanlarında hasar tespit çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Hatipoğlu, il merkezinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ile ilgili 95 ihbar alındığını aktardı.

Hatipoğlu, akşam saatlerinde metrekareye 21,2 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA