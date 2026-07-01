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Sıcaktan bunalan ve süs havuzuna giren çocuklardan "zabıta" itirafı

Sıcaktan bunalan ve süs havuzuna giren çocuklardan 'zabıta' itirafı
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Elazığ’da artan sıcaklar nedeniyle süs havuzuna giren çocuklar, zabıta denetimlerine rağmen serinlemek için havuzu kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Elazığ'da artan sıcaklar nedeniyle süs havuzuna giren çocuklar, "Zabıta gelince kaçıyoruz, onlar gidince yine gelip suya giriyoruz" diyerek serinleme yöntemlerini anlattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Elazığ'da, merkez Ataşehir Mahallesi kanalboyu mevkiindeki süs havuzlarına çocukların girdiği görüldü. Süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar, zabıta ekiplerinin bölgedeki denetimlerine yönelik uygulamalarını anlattı. Hava sıcaklığı nedeniyle suya girdiklerini belirten çocuklardan biri, "Yapacak bir şey yok. Serinlemek için giriyoruz. Zabıta gelince kaçıyoruz, onlar gidince yine gelip suya giriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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