Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Mevlid Programı Düzenlendi

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı düzenlendi.

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Elazığ İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı gerçekleştirildi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Program, İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı dua ile sona erdi. - ELAZIĞ