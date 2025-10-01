Haberler

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Mevlid Programı Düzenlendi

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Mevlid Programı Düzenlendi
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Elazığ İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Yusuf Bingöl de dua ile katkıda bulundu.

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı düzenlendi.

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Elazığ İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı gerçekleştirildi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Program, İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı dua ile sona erdi. - ELAZIĞ

