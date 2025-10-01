Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Mevlid Programı Düzenlendi
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Elazığ İzzetpaşa Camii'nde Mevlid programı gerçekleştirildi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Program, İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı dua ile sona erdi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel