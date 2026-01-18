Haberler

Yağan kar altında önce antrenman, ardından kar banyosu yaptılar

Elazığ'da milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, kar altında açık havada yarı çıplak antrenman yaptı. Kar banyosu yaparak antrenmanlarına devam eden boksörlerin anları arkadaşları tarafından kaydedildi.

Elazığ'da milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, yağan karı fırsat bilerek açık havada yarı çıplak antrenman yaptı. Bir süre yağan karın altında çalışan ikili, daha sonra arkadaşlarının da katılımıyla yarı çıplak bir şekilde yerde bulunan karı vücutlarının belirli kısımlarına sürdü. O anlar ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
