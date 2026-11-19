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Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde trafik ışıklarında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde kent genelindeki trafik ışıklarında farkındalık mesajlarına yer verildi. Çalışma çerçevesinde kentin farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" mesajı kullanılarak vatandaşların konuya dikkatinin çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Gerçekleştirilen uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapılırken, şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı