Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler trafik ışıklarına kadına şiddete hayır mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında kentteki trafik ışıklarına farkındalık mesajı yerleştirdi. Kadına Yönelik Şiddete Hayır mesajıyla vatandaşların dikkatinin çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.
Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde trafik ışıklarında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde kent genelindeki trafik ışıklarında farkındalık mesajlarına yer verildi. Çalışma çerçevesinde kentin farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" mesajı kullanılarak vatandaşların konuya dikkatinin çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.
Gerçekleştirilen uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapılırken, şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.