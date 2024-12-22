Elazığ'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine kadar indi. Harput Mahallesi'nde çevrede dolaşan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.