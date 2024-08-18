Elazığ'da 250 Çocuğa Toplu Sünnet Töreni

Elazığ'da 250 çocuğun katılımıyla toplu sünnet töreni düzenlendi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı öncülüğünde Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bir sünnet şöleni planlandı. İlk olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde toplamda 250 çocuk sünnet edildi. Sünnetlerin ardından İl Özel İdaresi'nin tesislerinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Programda, sünnet kıyafetleri alınan çocuklara, çizgi film kahramanlarının yer aldığı maskotlar eşliğinde yüz boyamaları yapılarak, balonlar hediye edildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından mevlid-i şerifi okundu. Mevlidinin bitiminden sonra katılımcılara yemek ikramı yapılırken, sonrasında ise sünnet çocuklarına hediyeler verildi. - ELAZIĞ