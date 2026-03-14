Elazığ'da Vatandaşlar Sahur Halayı ile Eğlendi

(ELAZIĞ) - Haber: Serra TAYLAN

Her yıl ramazan ayında düzenlenerek geleneksel hale gelen 23. Sahur Gecesi etkinliğinde, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Elazığ halayı çekerek eğlendi.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl organize ettiği Gakkoşlar Sahur Halayı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl ramazan ayının 23. gecesinde saat 23.23 te yapılan sahur halayı bu yıl da gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Halayı izlemeye gelen vatandaşlar ve halaya katılanlar birlikte eğlenceli anlar yaşadılar.

Kaynak: ANKA