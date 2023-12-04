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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ETSO Başkanı İdris Alan ile bir araya geldi

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan'ı makamında ziyaret etti. İkili, şehrin ekonomisi hakkında istişarelerde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan ile bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, ETSO Başkanı İdris Alan'ı makamında ziyaret eti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alan, "Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nı ağırlamaktan son derece memnuniyet ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Başkanımızla birlikte, ortak çalışmalarımızın üzerinden geçerek, şehrimizin ekonomisi hakkında istişarelerde bulunduk. Birlikte görev yaptığımız süreçte şehrimizin ve üyelerimizin sorunlarını kendilerine çok rahat ifade ederek hızlıca sonuca ulaştığımız, çözüm odaklı, güler yüzlü, Elazığ'ımız için birlikte mesai harcamaktan memnuniyet duyduğumuz Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın ilimiz için gerçekleştirdiği örnek çalışmaları ve üstün gayretleri sebebiyle kendilerine odam ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanımızın desteklerini her zaman hissediyoruz"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise "Elazığ'ımızın en güçlü STK'sı olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'la, şehrimizin sorunlarını istişare etmek, sorunlara çözüm bulmak için bir araya geldik. Desteklerini her zaman, güçlü bir şekilde hissettiğimiz başkanımıza misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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