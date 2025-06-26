Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Asılsız Çağrı Oranı Yüzde 68

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Asılsız Çağrı Oranı Yüzde 68
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Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 273 bin çağrının 184 bini asılsız olarak kaydedildi. Müdür Ahmet Erdem, asılsız çağrı oranının yüzde 68 olduğunu ve bunun düşmesini beklediklerini açıkladı.

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 273 bin çağrıdan 88 bini vakaya dönüşürken, 184 bini asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da, yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 273 bin çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 88 bini asıl vaka olduğu belirtilirken, 184 bin çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi.

"Asılsız çağrı oranımız yüzde 68 civarında"

Geçen seneye oranla asılsız çağrılarda bir değişiklik yaşanmadığını ve asılsız çağrı oranının yüzde 68 olduğunu belirten Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, "Bu çağrıların 88 bini asıllı, 184 bini asılsız çağrı diye kayıtlarımıza girdi. Asılsız çağrı oranımız yüzde 68 civarında, geçen sene de yüzde 68 civarındaydı. İnşallah düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Asılsız çağrı oranının düşmesini bekliyoruz"

Erdem, ayrıca mayıs ayında yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu'ndaki yeni düzenlemelere dikkat çekerek, "Kanundaki değişiklik 5'inci ayda faaliyete girdi, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İleriki zamanlarda inşallah bunun daha etkili olduğunu göreceğiz. Biraz daha asılsız çağrı oranının düşmesini bekliyoruz. Burada 1 saniyenin, 2 saniyenin önemi var. 2-3 saniye ambulans geç gittiği zaman veya 2-3 saniye itfaiye geç gittiği zaman daha büyük sıkıntılar meydana geliyor. Bunun için vatandaşlarımızın boş yere 112'yi meşgul etmemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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