Edirne'de öğrenciler huzurevi sakinlerinin yüreğini ısıttı: Minik ellerden büyük vefa

Edirne'de Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrenci ve velilerinin başlattığı El Emeği Gönül Bağı Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Projede yer alan öğrenci, öğretmen ve veliler, el emeği göz nuru ürünleri huzurevi sakinlerine hediye etti.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayla Yılmazgüç öncülüğünde hayata geçirilen El Emeği Gönül Bağı Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Kış mevsiminin etkisini göstermesi ile birlikte yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için el ele veren öğrenciler, veliler ve öğretmenler ördükleri ürünlerle huzurevi sakinlerinin yüreğini ısıttı. El emeği göz nuru atkı, şapka, şal ve battaniyeleri özenle hazırlayıp kolilere doldurarak yola koyulan öğretmen veli ve öğrenciler, huzurevine sıcak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette yer alan okulun Müzik Öğretmeni Sezen Evirgen de huzurevi sakinleri ile birlikte şarkı ve türküler söyleyerek keyifli bir gün geçirmelerine katkı sağladı. Ziyaretten memnuniyet duyan huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem de zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Kuşaklararası bağın, paylaşmanın ve iyiliğin gücünü gördüklerini söyleyen Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt, "Huzurevi olarak bu şekilde toplumsal projelerin hem çocuklarımızın vicdanını hem de toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini düşünüyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Huzurevi Sakinlerinden Memnune Üşenti, "Çok sevindik. Allah ellerine sağlık versin hepsinin. Allah bize de iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Allah razı olsun" dedi.

Projenin okulda başladığını söyleyen Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Senem Aktürk Abay, "Çocuklarımızın teknoloji dersinde ördüğü ürünleri anneler birleştirdiler. Burada onları yaşlılarımıza hediye ediyoruz. Hep birlikte bir gönül bağı kuruyoruz aramızda. Çok duygusal anlar yaşandı boğazımız düğüm düğüm oldu konuşmakta zorlanıyoruz. Onlar geçmişe gittiler ve biraz daha bir şeyleri fark etmemizi sağladılar. Çocuklar için de çok güzel oldu ne yaptıklarının farkına vardılar. Projelerinin nereye ulaştığını görmek onları da keyiflendirdi, çok mutlu oldular" ifadelerine yer verdi.

Ördükleri battaniyeleri yaşlılara hediye etmek için geldiklerini belirten Öğrencilerden Umay Abay, yaşlıların mutluluğunu görmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini ifade etti.

Dizlerinde romatizması olduğunu ve havaların soğuduğunu söyleyen Huzurevi Sakinlerinden Asiye Kaçar, "Bizi düşünmüşler getirmişler ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Şal getirmişler dizlerime koyuyorum. Çetik getirmişler patik deriz biz. Giyeriz sıcacık. Kendileri örmüş el emeği çok sevindik. Allah onları da sevindirsin" dedi.

Projenin ilk etabında hazırlanan ürünler huzurevi sakinlerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar devam edecek olan proje çerçevesinde örülecek ürünlerin bundan sonra belirlenen ihtiyaç sahiplerine hediye edilmesi planlanıyor. - EDİRNE