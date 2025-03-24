Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Öğrenci Gözaltına Alındı

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerden biri gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından farklı illerde üniversite öğrencileri tarafından protesto düzenleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri de eyleme destek verdi. Öğrenciler üniversitede, "Boyun eğme, memlekete sahip çık. ODTÜ'ye selam, direnişe devam" yazılı pankart taşıdı. Pankart daha sonra fakülte binasına asılmak istendi. Ancak güvenlik görevlileri izin vermeyince öğrenciler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Öğrenciler daha sonra pankartı koridorda açarak, sloganlar eşliğinde fakülte bahçesine indi. Gerginlik bahçede de devam ederken bir öğrenci de gözaltına alındı.