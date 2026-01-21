Haberler

'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi başladı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi ile öğrenciler ve velilerin ekran süreleri azaltılarak, kitap okuma alışkanlıkları artırılıyor. Proje, aile içindeki etkileşimi güçlendirmeyi ve teknoloji bağımlılığına karşı durmayı amaçlıyor.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ekrandan Kitaba Geç" Projesiyle, öğrenciler ve velilerin ekran süresinin azaltılması, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve aile içi etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında öğrenciler ve veliler, ev ortamında birlikte kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirerek "Teknoloji Bağımlılığına Dur Diyelim!" mesajı verdi. Veliler ve öğrenciler, birlikte kitap okudukları anlara ait fotoğrafları paylaşarak aile katılımı ve okuma kültürünün güzel örneklerini sergiledi.

Yetkililer, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederken; aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek amacıyla tüm velileri hafta içi her akşam öğrencileriyle birlikte kitap okumaya davet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
