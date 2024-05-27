Ekonomist Korhan Berzeg'in Kayboluşundan 345 Gün Sonra Toprağa Verilmesi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra toprağa verilecek. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için köydeki evine getirildi.

Balıkesir'de kaybolduktan sonra izine rastlanmayan ve yaklaşık bir yıl sonra kemik parçaları bulunan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg bugün toprağa veriliyor. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'in de hazır bulunduğu cenaze töreni öncesinde Berzeg'in ruhuna dualar okundu. Vatandaşlardan alınan helallik sonrasında Berzeg'in cenazesi köy camisine getirildi. - BALIKESİR