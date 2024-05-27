Üye Girişi
Haberler

Ekonomist Korhan Berzeg'in Kayboluşundan 345 Gün Sonra Toprağa Verilmesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra toprağa verilecek. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için köydeki evine getirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra toprağa verilecek. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için köydeki evine getirildi.

Balıkesir'de kaybolduktan sonra izine rastlanmayan ve yaklaşık bir yıl sonra kemik parçaları bulunan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg bugün toprağa veriliyor. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'in de hazır bulunduğu cenaze töreni öncesinde Berzeg'in ruhuna dualar okundu. Vatandaşlardan alınan helallik sonrasında Berzeg'in cenazesi köy camisine getirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Korhan Berzeg Balıkesir Armutlu Gönen Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Üzerinden asırlar geçse de unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Üzerinden asırlar geçse de unutmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title