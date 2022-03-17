Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret - Haberler

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Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, beraberindekilerle Yeni Mahalle'de evi yanan Yağmur ailesini ziyaret etti. Kafur-Hatice Yağmur çifti ile bir süre sohbet eden Sibel Ekinci, aileye Ekinci'nin selamlarını iletip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ailenin istek ve taleplerini de dinleyen Ekinci, "Çıkan yangında tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Geri kalan her şey için buradayız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mağdur olan her ailemize bir telefon kadar uzaktayız. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kafur-Hatice Yağmur çifti ise, ziyaretleri ve destekleri için Başkan Salih Ekinci ve eşi Sibel Ekinci teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Yerel, Haberler

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