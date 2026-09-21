Ehliyette yeni direksiyon sınavı 2027'de şehir içi ve otoyollara taşınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla, İzmir'de sürücü kursları yetkililerine yeni ehliyet sınav sisteminin nasıl uygulanacağını ve sisteme geçiş tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni sınav sistemine 2027 yılında geçileceği hatırlatıldı.

İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen ve İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği ile Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası ortaklığında hazırlanan toplantı; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, TÜSEKON Genel Başkanı Murat Tekin, SÜRSEN Genel Başkanı Nihat Polat ile sektörden kurs sahipleri, müdürler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda salonun tamamen dolması dikkat çekti.

Toplantının en çok merak edilen konusu ise "Ehliyette yeni direksiyon sınavı nasıl olacak ve bu sisteme ne zaman geçilecek?" sorusu oldu.

Yeni sistemle direksiyon sınavı şehir içine taşınıyor

Sunumunu Müge Ölgeli'nin yaptığı toplantıda; İZSED Başkanı Tolga Abacı, SÜRSEN İzmir Başkanı Hüseyin Ali Kazan ve İZTO Meclis Üyesi Feti Şen, sektörden gelen soruları gerek Bakanlık yetkililerine gerekse STK başkanlarına panel formatında yöneltti.

Toplantıda, 2027 yılında yeni direksiyon sınavı sistemine geçileceği belirtildi. Yeni sistemle birlikte direksiyon sınavlarında, Avrupa'da olduğu gibi şehir içinde ve akan trafikte sürüş yapılmasının yanı sıra çevre yollarına, otoyollara ve hatta şehirlerarası yollara çıkılacağı ifade edildi. Ayrıca ezbere dayalı olmayan yeni bir sınav sistemine geçileceği belirtildi.

2027'de ezbere dayalı sınav dönemi sona eriyor

Toplantıda açıklanan yeni sistemin, mevcut direksiyon sınavlarına göre önemli değişiklikler içereceği belirtildi. Buna göre adayların yalnızca belirli güzergahlarda değil, şehir içindeki akan trafikte, çevre yollarında, otoyollarda ve şehirlerarası yollarda araç kullanma becerilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.

Yeni sistemle birlikte adayların trafik içerisindeki gerçek sürüş becerilerinin daha kapsamlı şekilde ölçülmesi ve ezbere dayalı sınav anlayışından uzaklaşılması hedefleniyor.

Abacı: "Ehliyet ücretleri iki katına çıkabilir"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İZSED Başkanı Tolga Abacı, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Abacı, "Toplantıya katılan ve sorulara samimiyetle cevap veren Bakanlık yetkililerimize, toplantıya katılan tüm misafir ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarımız harika bir ilgi gösterdi. Avrupa'da uygulanan bir sistemi ülkemize entegre etmek zor. Trafik kültürü oluşmadan bu sisteme geçme konusunda tedirginiz. Ancak bir şekilde bu sisteme geçmek de gerekiyordu. Artık yeni sınav sisteminden dönüş yok. Yeni direksiyon sınav sisteminin ister istemez ehliyet fiyatlarını yukarı çekeceğine inanıyorum. Benim tahminim, B sınıfı ehliyet ücretinin toplamda bugünkü fiyatların yaklaşık iki katına çıkacağı yönünde. Eğitim kalitesi artacak, sınavlarda başarı oranı ise daha da düşecek. Uzun vadede trafik akışına ve kazalara karşı olumlu bir etki bekliyoruz. Radikal bir değişim söz konusu. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı