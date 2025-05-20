Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü ile Bekçiler Arasında Gerginlik

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü ile Bekçiler Arasında Gerginlik
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücünün yakalanması sırasında bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü yakalayan bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüyü yakalayarak durumu polise bildiren bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ofis Semti Sanat Sokak'ta ehliyetsiz motosiklet kullandığı öne sürülen bir sürücü, bekçiler tarafından durduruldu. Anonsla birlikte olay yerine trafik polisi ekibi yönlendirildi. Bekçilerin, şüpheliyi bırakmak istememesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünü polis aracına alarak götürdü. Motosiklet ise çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Yerel
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