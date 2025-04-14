Eğribel Tüneli'nde Çığ Drolde Ulaşım Aksadı

Nisan karı çığa dönüştü: Eğribel Tüneli girişinde ulaşım aksadı

GİRESUN - Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan Eğribel Tüneli girişinde, nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığın düşmesiyle birlikte yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Tamdere köyü mevkiinde bulunan Eğribel Tüneli girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel girişine düşen çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şans eseri olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Çığın ardından yolda mahsur kalan bazı sürücülerin ise kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.