Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs yakalandı
Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"Bu hayalinizden vazgeçin"
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

Eğribel Tüneli'nde Çığ Drolde Ulaşım Aksadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eğribel Tüneli girişinde meydana gelen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Nisan karı çığa dönüştü: Eğribel Tüneli girişinde ulaşım aksadı

GİRESUN - Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan Eğribel Tüneli girişinde, nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığın düşmesiyle birlikte yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Tamdere köyü mevkiinde bulunan Eğribel Tüneli girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel girişine düşen çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şans eseri olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Çığın ardından yolda mahsur kalan bazı sürücülerin ise kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN KÜTÜKÇÜ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.