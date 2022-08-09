Ego Genel Müdürlüğü 'Temizlik Takip Sistemi'ni Devreye Soktu

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için ‘Temizlik Takip Sistemi’ uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için 'Temizlik Takip Sistemi' uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla yaptığı uygulama sayesinde 400 bin TL tasarruf sağlanırken; uygulama ile hizmet veren otobüslerin temizlik işlemlerinin daha verimli şekilde takip edilmesi, istatiksel verilerin geçmişe dönük tutulması, gelen talep ve şikayetlere daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanı Yahya Şanlıer, şunları söyledi:

"EGO Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Otobüs Temizlik Takip Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile birlikte yapılan analiz çalışmalarının ardından yazılım çalışmaları tamamlanmış ve sistemi kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir. Sistem sayesinde her bir EGO otobüsünün normal veya detaylı temizlik bilgileri ve temizlikte görevli personel bilgileri günlük olarak kayıt altına alınabilecektir. Sistemi kullanan personelin geniş EGO bölge alanlarında otobüs konumuna ulaşabilmesi için de gerekli konum bilgisi sisteme entegre edilmiştir."

Uygulama için eğitime katılan personel ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Gökdemir (Şoför): "Güzel bir uygulama olmuş. Bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Temizliği yapılan araçları anında görebileceğiz ve bu da bizim çalışma kapasitemizi artıracaktır."

-Kudret Beğen (Şoför): "Program sayesinde araçlarımızda temizlik durumunu çok rahatlıkla takip edebileceğiz. Eksiklerimizi görüp onları kapatmakta daha hızlı adımlar atmış olacağız."

-Zeki Çimen (Şoför): "Uygulamanın işimize faydalı olacağını düşünüyorum. Eksiklerimizi görüp hemen müdahale etmek için çok güzel bir uygulama."

-İlyas Kahraman (Şoför): "Söz uçar yazı kalır. Aslında çok önceden yapılması gereken ancak şimdi yapıldığında işlerimizi çok kolaylaştıran bir uygulama. Düşünenlerinin emeklerine sağlık."