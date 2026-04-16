Haberler

AKİB Genel Başkanı Hızar'dan sağduyu çağrısı

AKİB Genel Başkanı Hızar'dan sağduyu çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ali Hızar, okullardaki olayların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ailelerin ve eğitimcilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların dijital ortamda güvenliği için bilinçli yaklaşım önem taşıyor.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, son günlerde okullarda yaşanan olayların çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan Hızar açıklamasında, "Bu tür acı olaylar hepimizi derinden yaralıyor. Devletimizin gerekli adımları attığına inanıyoruz. Ancak bu süreçte sadece kurumların değil, ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Hızar, çocukların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekerken özellikle dijital içerikler, sosyal medya ve televizyon yayınlarının daha bilinçli bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Bu alanlarda son dönemde atılan adımların önemli olduğunu belirten Hızar, denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasının faydalı olacağını söyledi. Sosyal medyanın bilinçli kullanımının önemine de değinen Hızar, "Çocuklarımızın güvenli bir dijital ortamda büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada hem kamu otoritelerinin hem de ailelerin dikkatli ve bilinçli yaklaşımı büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara da dikkat çeken Hızar, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve risk altındaki çocukların erken tespit edilmesinin önemini vurguladı. Hukuki düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hızar, daha dengeli bir yaklaşım gerektiğini belirterek, "Çocukların korunması temel önceliğimizdir. Aynı zamanda toplum güvenliğini güçlendirecek ve caydırıcılığı artıracak düzenlemelerin de sağduyulu bir şekilde ele alınması önemlidir" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Hızar, "Bu acılar hepimizin ortak acısıdır. Devletimizle, milletimizle el ele vererek çocuklarımızın daha güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe ulaşması için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

