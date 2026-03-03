Haberler

Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Eğitim İş Sinop Şube Sekreteri Can: "Her Okula Bir Güvenlik Verilebilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim İş Sinop Şube Sekreteri Buket Karahan Can, İstanbul'da bir öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında eğitim kurumlarındaki güvenlik eksikliklerine dikkat çekti. Can, her okulda güvenlik görevlisi bulundurulması gerektiğini vurguladı ve ailelerin eğitimdeki rolüne de dikkat çekti.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Eğitim İş Sinop Şube Sekreteri Buket Karahan Can, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in görevi başında öldürüldüğü saldırıya ilişkin, "Aslında hepimiz diken üzerindeyiz. Elbette bununla ilgili alınabilecek önlemler var. Biz öncelikle her okulda mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 800 öğrencili, bin öğrencili, 3 bin öğrencili okullarımız var. Buraya her isteyenin rahatça girebilmesi için hiç mantıklı değil" dedi.

Can, İstanbul Çekmeköy'deki bir okulda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, bir öğretmen ile bir öğrencinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerde son yıllarda gittikçe artan bir tedirginlik olduğunu söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten kendimizi artık okullarda güvende hissedemiyoruz. Zaman zaman velilerden yönelen yüksek tonda tepkiler, zaman zaman dün yaşanan örnekte olduğu gibi bir öğrenciden gelebilen bir tehdit, aslında hepimiz diken üzerindeyiz. Elbette bununla ilgili alınabilecek önlemler var. Biz öncelikle her okulda mutlaka bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 800 öğrencili, bin öğrencili, 3 bin öğrencili okullarımız var. Buraya her isteyenin rahatça girebilmesi bizim için hiç mantıklı değil. Bir AVM'ye bile aranarak, kontrolden geçerek girilebiliyorken çocukların bulunduğu, çocukların günün büyük bölümünü geçirdiği okullara, kamu alanlarına serbestçe girilebilmesi bizim için bir güvenlik zaafıdır. Burada her okula bir güvenlik verilebilir. Bu şekilde bir tedbir alınabilir."

"Topyekün bir mücadeleye girmemiz gerekiyor"

Eğitim bir bütündür ailede başlar. Eğitim sadece okula ve öğretmene indirgenemez. Ailede sınır konulmayan çocuk toplum içerisinde de sınırını bilmiyor maalesef. Nerede duracağını bilemeyebiliyor. Bunun yanında, günümüzde çocuklarımız, gençlerimiz giderek daha fazla şiddet içerikli görsele, medyaya maruz kalıyorlar. Oynadıkları oyunlar, izledikleri diziler. Haftanın üç günü bir mafya dizisine maruz kalabiliyor çocuklarımız. Buradaki bazı davranış örüntülerine özenebiliyorlar. Bunları gerçek dünyaya taşımayı isteyebiliyorlar. O yüzden burada topyekün bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Hem basın medya kontrolleri, hem ailelere düzenli eğitimler hem de çocuklara eğitimlerle bu konuya el atmamız gerekiyor. Bir çocuk bile bizim için çok kıymetli."

Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak