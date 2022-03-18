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EğitimciYazar Murat Yıldız imza günü düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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EğitimciYazar Murat Yıldız imza günü düzenledi

Çaycuma'da devam eden 3. Çaycuma Kitap Fuarı kapsamında Eğitimci-Yazar Murat Yıldız, Çaycuma Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma'da devam eden 3. Çaycuma Kitap Fuarı kapsamında Eğitimci-Yazar Murat Yıldız, Çaycuma Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Yıldız, son çıkan kitabı "Gece Yolcuları" hakkında söyleşi yaptı ve imza günü için yüksekokulumuz öğrencileri ile buluştu.

Yazar Yıldız, Bilim ve Etik konusunda eğlenceli bir söyleşi yaptıktan sonra kitaplarını imzaladı. Tüm geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanan macera içerikli kitabı alan ve imzalatan öğrenciler Gordios'un Gizemini arayan yeni Gece Yolcularına katıldılar.

Söyleşinin ardından ÇMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İdil Özkan katkılarından dolayı yazar Murat Yıldız'a teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

EğitimciYazar Murat Yıldız imza günü düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gece Yolcuları, Murat Yıldız, Çaycuma, Kitap, Yerel, Haberler

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