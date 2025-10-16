Haberler

Eğitimcilerden Silahlı Saldırıya Tepki: 'Güvenlik Zorunluluktur'

Güncelleme:
Denizli'de okul müdürü Feyzi Özmen'e yapılan silahlı saldırının ardından üç sendika ortak açıklama yaparak, okullarda güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Eğitimciler, bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

(DENİZLİ )- Denizli'de okul müdürü Feyzi Özmen'e yönelik silahlı saldırının ardından üç sendika okul önünde buluşarak ortak açıklama yaptı. Eğitimciler, "Okullarda güvenlik lüks değil, zorunluluktur" mesajı verdi.

Denizli'de Merkezefendi ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen'in okul kantincisinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğramasının ardından, Eğitim Bir-Sen okul önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen temsilcileri de destek verdi.

Ameliyata alınan Feyzi Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırının arka planında taciz iddiaları ve kantin sözleşmesi tartışmasının yer aldığı bildirildi.

"Eğitimciye şiddete dur demek için buradayız"

Eğitim Bir-Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Denizli Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, okul önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs İlkokulu okul müdürümüz ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen yönetim kurulu üyemiz Feyzi Özmen, daha önce okulun ve öğrencinin güvenliğini sağlamak için okul kantin işletmecisi ve oğlu ile alakalı tutanaklar tutmuş, şikayetçi olmuş, konu çeşitli makamlarca soruşturulmuş, mahkemeye aksetmiş ve ilgililer ceza almıştır. Bu olaylar üzerine bugün sabah saatlerinde, evinin önünde, çocuklarının yanında kantin işletmecisinin oğlu tarafından silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır.

Bu vahşi saldırı, yalnızca bir eğitimciye değil, tüm eğitim camiasına, çocuklarımızın güvenliğine ve kamu vicdanına yönelmiş bir tehdittir. Bu olay ne ilk ne de bu gidişle maalesef son olacaktır. Son yıllarda eğitimcilere yönelik şiddet olayları artarak devam etmektedir. Öğretmenler sınıflarda, idareciler koridorlarda, okul önlerinde tehdit altında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin itibarı artırılmalı, eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, güvensiz bırakılmamalıdır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı ve desteklenmelidir. Okullarımızda güvenlik görevlisi bulundurulması bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. Eğitim kurumları yalnızca öğrenciler için değil, öğretmen ve yöneticiler için de güvenli alanlar olmalıdır. Menfur bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu saldırı hepimizi derinden yaraladı. Feyzi müdürümüz ameliyattan çıktı, sağlık durumu gayet iyi. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecektir."

Kaynak: ANKA / Yerel
