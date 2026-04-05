Haberler

Gazze için yola çıkan Eğitimci-Yazar Nevzat güzel ispanya'ya gitti

Gazze için yola çıkan Eğitimci-Yazar Nevzat güzel ispanya'ya gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden eğitimci yazar Nevzat Güzel, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere İspanya'ya doğru yola çıktı. Güzel, Gazze'deki insani drama dikkat çekmeyi ve mazlumların sesi olmayı hedeflediğini ifade etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitimci yazar Nevzat Güzel, Gazze'ye doğru yola çıkacak olan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere bugün İspanya'ya hareket etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına destek olmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılacak olan Güzel, yolculuğu öncesinde Kahta'dan ayrıldı. Güzel'in İspanya üzerinden filoya dahil olacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Güzel, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bugün itibariyle Global Sumud filosuna katılmak üzere yola çıkıyorum. Gazze'deki ablukayı kırmak adına, bu soylu yürüyüşte nefes almak büyük bir sevinç kaynağı. Hepinizin dualarını zırh edinerek, Rabbim nasip ederse bir sabah vakti, Gazze'ye ulaşabilmek en büyük hayalimizdir. Amacımız mazlumların sesi olmaktır. Sırtımızı Allah'a dayayarak "Özgür Filistin" hayaliyle Akdeniz'i kendimize yatak edineceğiz. Rabbim zafer kapısını sonuna kadar Filistinli kardeşlerimize açacaktır inşallah. İspanya'dan başlayacak olan bu hakikat yolculuğumuz, dua dua büyüyerek Gazze'de nihayete erecektir inşallah. Tüm kardeşlerime varsa hakkımı helal ediyorum. Sizlerde haklarınızı helal ediniz. Bizleri sosyal medyalarınızdan ve meydanlardan desteklerinizle yalnız bırakmayacağınıza eminim" dedi.

Güzel'in, İspanya'da filonun diğer katılımcılarıyla bir araya geldikten sonra Gazze'ye doğru hareket edeceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

