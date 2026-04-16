Bingöl'de Gülistan Doku Eylemi: Gerçek Suçlular Açığa Çıkana Kadar Bir Adım Geri Atmayacağız

Bingöl'de Eğitim Sen Kadın Platformu üyeleri, 6 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için basın açıklaması yaparak, adaletin sağlanması ve etkili bir soruşturmanın başlatılması çağrısında bulundu.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'de Eğitim Sen Kadın Platformu üyeleri, 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için basın açıklaması yaparak adalet çağrısında bulundu. Platform adına konuşan Gamzenur Arslan, "Dönemin valisi Tuncay Sonel'in soruşturmaya bir an önce dahil edilmesini istiyoruz. Buradan soruyoruz, gözaltına alınan kişiler örtbas emrini kimden almıştır? 6 yıldır 'intihar' denilerek kamudaki gücünü suçluları saklamak için kullananlar emri kimden almıştır?" dedi.

Eğitim Sen Kadın Platformu üyeleri, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Bingöl Kent Meydanı'nda basın açıklması yaptı. Açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.

Eğitim Sen Kadın Platformu adına açıklama yapan Gamzenur Arslan şunları söyledi:

"6 yıldır Gülistan Doku'ya ne olduğu sorusuna cevap verilmesi için mücadele ediyoruz. 6 yıldır kamuoyu oluşturuyor, şüpheli sıfatında olan kişilerin etkili bir şekilde sorgulanmasını, Gülistan'ın akıbetinin karanlıkta bırakılmamasını talep ediyoruz. Hatırlayalım, bugüne gelene kadar yaşananları. Gülistan Doku'dan 2020 yılında kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Dersim'e gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu."

"Adaletin gecikmesine neden olanlar emri kimden almıştır?"

Bugün yine sokaklardayız ve gerçek suçlular açığa çıkana kadar bir adım geri atmayacağız. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in soruşturmaya bir an önce dahil edilmesini istiyoruz. Buradan soruyoruz, gözaltına alınan kişiler örtbas emrini kimden almıştır? 6 yıldır 'intihar' denilerek kamudaki gücünü suçluları saklamak için kullananlar emri kimden almıştır? Aradan geçen bunca zamanda delilleri karartanlar, etkili bir soruşturma sürecini engelleyerek adaletin gecikmesine neden olanlar emri kimden almıştır?"

Kaynak: ANKA
