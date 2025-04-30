Eğitim Sen İzmir Başkanı Savaş Candemir ve Eşi Gözaltına Alındı

(İZMİR )- Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir ve eşi Gülsen Candemir gözaltına alındı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir, eşi Gülsen Candemir ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltı bilgisini sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Savaş Candemir, "Sabah sabah polis sonunda bizi de ziyarete geldi. Eşim Gülsen ve beni gözaltına alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Candemir'in gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltı işlemlerinin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı.