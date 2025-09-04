Haberler

Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı'ndan Resen Atamalara Tepki

Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı'ndan Resen Atamalara Tepki
Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı resen atama politikalarının öğretmenleri mağdur ettiğini ve deprem bölgesindeki eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, atamaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) – Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan resen atama politikasına tepki göstererek, zorunlu görevlendirmelerin öğretmenleri mağdur ettiğini, deprem bölgesindeki eğitim sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan resen atamalarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin hiçbir tercih hakkı tanınmadan farklı okullara gönderilmesini tepki gösteren Polat, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan resen atama politikası, öğretmenlerin iradesini yok saymakta; çalışma barışını, eğitim hakkını ve insan onurunu zedelemektedir. Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmenlerin, hiçbir tercih ve planlama süreci işletilmeden zorla görev yerlerinin değiştirilmesi kabul edilemez" dedi.

"Depremzede öğretmenlere ikinci darbe"

Polat, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'daki öğretmenlerin ağır şartlarla mücadele ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Adıyaman ve bölgedeki öğretmenlerimiz, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkımını yaşamış, hem mesleki hem de kişisel anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Depremzede öğretmenlere zorunlu atamalar dayatmak, onların yaralarını derinleştirmekte; eğitimde yeniden toparlanmayı daha da güç hale getirmektedir. Öğretmenlerimizi ailelerinden, öğrencilerinden, sosyal çevrelerinden koparan bu dayatma, yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimde verimliliği düşürmekte, okullardaki istikrarı bozmaktadır. Öğretmenleri sürgün tehdidiyle karşı karşıya bırakan resen atamalar derhal durdurulmalıdır. Atamalar şeffaf, demokratik ve gönüllülük esasına dayalı bir planlama ile yapılmalıdır. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için ayrıcalıklı ve koruyucu uygulamalar hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Melek Mosso'dan kıyafet eleştirisine sert yanıt

Mosso'dan Belediye Meclisi'ndeki kıyafet eleştirilere yanıt geldi
