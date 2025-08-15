Eğitim-Bir-Sen İş Bırakma Eylemi Kararı Aldı

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde iş bırakma kararı aldığını açıkladı. 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde iş bırakma eylemi düzenlenecek.

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için iş bırakma kararı aldı.

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesi için iş bırakma kararı aldı. Karar gereği bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ile üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı belirtildi. 18 Ağustos tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği açıklandı. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerin katılımıyla sendika genel merkezinden başlayacak bir yürüyüş düzenleneceği ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda basın açıklaması yapılacağı bildirildi. - ANKARA

