Eğitim-Bir-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme İçin Ön Müzakereleri Gerçekleştirdi

Eğitim-Bir-Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda görev yapan 1,5 milyon çalışanı temsilen 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına sunduğu tekliflerin tasnifi amacıyla Kamu İşveren Heyeti ile ön müzakere toplantısı gerçekleştirdi.

2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı 93 maddeden oluşan teklif dosyası, 28 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulmuştu. Kamu İşveren Heyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ön müzakere toplantısı, eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna yönelik gerçekleştirilen ilk toplantı oldu. Toplantıya Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mesut Öner, Ali Deniz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, hukuk ve mevzuat uzmanları ile Kamu İşveren Heyeti temsilcileri katıldı. Toplantıda 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti'ne iletilen 93 maddeden oluşan teklifler detaylı şekilde incelenerek, tasnif edildi. Tasnif edilen maddeler, 11 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek müzakere toplantısında görüşülecek.

"Takvime göre Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'tan önce teklifini sunmalı"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, toplantının ardından yaptığı açıklamada 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Bugün çok önemli bir aşama geride kaldı ve bütün sendikalarımızın ön müzakere süreci tamamlandı. Toplantıda 1,5 milyon eğitim çalışanı adına toplu sözleşme masasına sunduğumuz 93 talebimizin tasnifini yaparak, müzakereye hazırlamış olduk. Toplu sözleşme sürecinde sendikalarımızın hizmet kollarına ilişkin müzakere süreci ise yarın itibarıyla başlıyor" dedi.

Takvime göre eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen olarak 11 Ağustos'ta toplu sözleşme müzakerelerini yapacaklarını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Takvime göre Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'tan önce teklifini sunmalı. Biz sendika olarak istiyoruz ki 8. Dönem Toplu Sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine kalmadan 19 Ağustos'ta imzalansın. Nasıl işçi sendikalarında uzlaşmaya varıldıysa Memur-Sen'in de bu noktada talepleri karşılanmış olarak süreci tamamlamış olalım." - ANKARA