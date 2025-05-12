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Eğirdir'den 33 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Eğirdir'den 33 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Eğirdir'den hac ibaretini yerine getirmek üzere yola çıkan 33 hacı adayı, düzenlenen duygusal bir törenle kutsal topraklara uğurlandı. Meydanda aileleri ve sevdikleriyle vedalaşan hacı adayları, Medine'ye hareket edecek.

Eğirdir'den bu yıl hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 33 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu dahilinde Eğirdir'den hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 33 hacı adayı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. "Isparta 2. Kafile" adı altında yola çıkan hacı adayları için düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Meydanda toplanan aileler, akrabalar ve vatandaşlar duygusal anlara tanıklık etti.

"130 kişi olarak bugün saat 13.50'de Medine'ye hareket edeceğiz"

Törende konuşan Eğirdir Müftüsü ve kafile başkanı Mehmet Ali Eroğlu, "Isparta 2'nci kafilesi olarak Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost'tan toplam 125 hacı adayımız ve 5 görevlimizle birlikte, 130 kişi olarak bugün saat 13.50'de Isparta Havalimanı'ndan Medine'ye hareket edeceğiz" dedi.

"Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin"

Müftü Eroğlu, Medine ve Mekke'de tüm milletimiz ve özellikle Eğirdir halkı için dua edeceklerini belirterek, "Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin" temennisinde bulundu. Konuşmanın ardından yapılan dualarla birlikte hacı adayları, tekbirler eşliğinde otobüslerle Isparta Havalimanı'na uğurlandı. Yaklaşık 46 gün sürecek hac yolculuğunun ardından hacı adaylarının tekrar Eğirdir'e dönmesi bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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