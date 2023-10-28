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Eğirdir'de şehit kabirleri ziyaret edildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'ncü yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı şehitliğinde devleti ve bayrağı için canlarını feda eden tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.