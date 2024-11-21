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Eğil Kaymakamlığından Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik

Eğil Kaymakamlığından Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik
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Diyarbakır'ın Eğil İlçe Kaymakamlığı tarafından Dünya Çocuk Hakları Gününde çocuklara sinema gösterimi yapılırken, çocuk ölümlerine dikkat çekmek için boş bırakılan ön sıralara şehit çocuklar, Filistin ve Doğu Türkistanlı çocukların isimleri yazıldı.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Kaymakamlığı tarafından Dünya Çocuk Hakları Gününde çocuklara sinema gösterimi yapılırken, çocuk ölümlerine dikkat çekmek için boş bırakılan ön sıralara şehit çocuklar, Filistin ve Doğu Türkistanlı çocukların isimleri yazıldı.

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla sinema etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Hülür, "Çocuklarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkına dikkat çekmek için, bugün aramızda olması gerekirken yaşam hakları elinden alınan ve melek olan çocuklarımızın yerlerini ayırarak koltuklarına isimlerini yazdık. İnsanlık olarak bu çocuklara karşı mahcup durumdayız ve içimiz kan ağlıyor ne yazık ki. Bu anlamda dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir duruş var. Bu bütün insanlara ve bütün liderlere örnek olmuştur. Bugünün küçükleri olan çocuklarımız, yarının büyükleri olacaktır. Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak; milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür. Unutulmamalıdır ki 'sevgi, eğitim, yaşam, sağlık, korunma gibi haklar' çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların; çalıştırılma, ölüm, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç, erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ediyor, tüm çocuklarımızın '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü' kutluyorum" dedi.

Sinema gösteriminde boş bırakılan ön sıralara Narin Güran, Eren Bülbül ile birlikte Filistin ve Doğu Türkistanlı şehit çocukların isimleri yazıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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