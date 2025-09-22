Haberler

Ege Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Coşkuyla Başladı

Ege Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Coşkuyla Başladı
Güncelleme:
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni eğitim-öğretim yılına girerken öğrencilere kampüste boyoz, gevrek ve çay ikram etti. Rektör Budak, kampüsün öğrenci dostu imkanlarını ve yeni yıl için yapılan hazırlıkları aktardı.

Ege Üniversitesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması üzerine öğrencileri kampüs girişinde karşılayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, boyoz, gevrek ve çay ikramında bulundu.

Yeni akademik yıla hazır bir şekilde girdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizde, yaz dönemi boyunca eğitim-öğretim, araştırma, kültürel ve sportif alanlara yönelik tüm hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık. Huzur ve güven ikliminde dört dörtlük bir kampüs ortamında öğrencilerimizi tekrar ağırlamanın kıvancı içindeyiz. Her zaman söylediğim gibi öğrencilerimiz olmadan kampüsümüzün bir değeri, bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden onları en sıcak şekilde karşılamaya çalıştık. Hepsine tekrardan 'hoş geldiniz' demek istiyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin öğrenci dostu uygulamalarıyla öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Budak, "Ülkemizin en güzel kampüslerinden birisine sahibiz. Güçlü bir altyapıya sahibiz. Dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine, bilişim altyapısından kütüphane imkanlarına, beslenme ve barınma olanaklarından çevre dizaynına kadar erişilebilir ve sürdürülebilir konumdayız. Ege Üniversitesi olarak tüm gücümüzle öğrencilerimizin yanında olacağız. Onların donanımlı bir şekilde sektöre uğurlamak için ekosistemimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Bilimsel etkinlikler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası programla onların vizyonlarını geliştireceğiz. Bu vesile ile yeni akademik yıl tüm üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

