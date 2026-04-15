Eğitim Sen'den Ege Üniversitesi'ndeki Saldırıya Tepki: Münferit Bir Şiddet Vakası Olarak Değerlendirilemez

(İZMİR) - Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan ve 2 öğrencinin palayla yaralandığı olaya ilişkin, "Yaşanan bu olay, münferit bir şiddet vakası olarak değerlendirilemez" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan ve iki öğrencinin palayla yaralandığı kavga ilişkin açıklamasında, saldırıyı kınayarak yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Ege Üniversitesi'nde, öğrenci sendikası kurma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere yönelik kabul edilemez bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırganlardan birinin pala taşıdığı, bir öğrenciyi yaraladığı ve ardından hastane çıkışında ikinci bir saldırının yaşandığı bilgisi, olayın ciddiyetini ve vahametini açıkça ortaya koymaktadır."

Yaşanan bu olay, münferit bir şiddet vakası olarak değerlendirilemez. Son dönemde farklı üniversitelerde de benzer saldırıların yaşanması, yükseköğretim kurumlarında güvenlik, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı açısından ciddi bir sorun bulunduğunu göstermektedir. Üniversiteler; öğrencilerin yalnızca eğitim gördüğü yerler değil, aynı zamanda düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, örgütlenebildikleri ve demokratik haklarını kullanabildikleri kamusal alanlardır. Bu nedenle üniversite yönetimleri ve ilgili kamu otoriteleri, öğrencilerin can güvenliğini sağlamakla birlikte, bu özgürlük ortamını korumakla da sorumludur."

Öte yandan açıklamada, eğitim kurumlarında artan şiddetin sadece üniversitelerle sınırlı olmadığına işaret edilerek, Siverek'te bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı saldırı hatırlatıldı. Geçen ay Çekmeköy'de görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in acısının hala taze olduğu da ifade edilen açıklamada, "Eğitim kurumlarında şiddetin her geçen gün artması; eğitimi bilimsel, özgür ve güvenli bir ortam olmaktan uzaklaştıran politikaların yıkıcı sonuçlarının bir göstergesidir. Eğitim kurumlarında şiddete karşı etkili ve kalıcı önlemler derhal hayata geçirilmelidir. Üniversitelerde öğrencilerin örgütlenme ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanmalıdır. Eğitimde şiddetin normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Güvenli, özgür ve demokratik bir eğitim ortamı için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA