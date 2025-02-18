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Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

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Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. - ANKARA

Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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