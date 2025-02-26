DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda UMKE Tatbikatı

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda UMKE Tatbikatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2025 kapsamında, Manisa'da UMKE tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma tatbikatında, göçük altında kalan bir yaralının kurtarılması uygulamalı olarak gösterildi. Vali Vahdettin Özkan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak sağlık sisteminin etkinliğine dikkat çekti.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2025 kapsamında, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kısıtlı alanlarda medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, göçük altında kalan bir yaralının sağlık ekipleri tarafından kurtarılması uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata Vali Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Yiğit, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, sağlık çalışanları, UMKE ekipleri ve öğrenciler katıldı. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Vali Vahdettin Özkan, "Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası tedbirlerle ilgili önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdikleri için öncelikle sağlık teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Sağlık sistemimiz, sağlık personelimiz ve günümüz teknolojisine uygun cihaz ve alt yapısı ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere etkin ve yaygın bir hizmet sağlamaktadır. Bununla birlikte sağlıkçılarımız afet durumlarında arama ve kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlenmektedir. Bugün yapılan tatbikat hem farkındalık oluşturmak hem de afetlere müdahale etme kabiliyetimizi görmek açısından faydalı bir çalışma oldu. Ülkemiz Afet Müdahale Planlarının icrasında oldukça başarılı ama riskleri yönetme konusuna ilişkin toplumun genelinde farkındalık oluşturmak için bu çalışmaların daha da artırılması gerekiyor" diye konuştu.

UMKE ekipleri, tatbikat kapsamında sağlık çalışanlarının kriz anlarında nasıl hareket ettiğini ve kurtarma sürecini görsel olarak ortaya koydu. Gerçeğini aratmayan tatbikat, öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.