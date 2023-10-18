Efes Tarlası Yaşam Köyüne sürdürülebilir iş ödülü

Selçuk Belediyesi, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Sürdürülebilirlik İş Ödülleri 2023'te, "Sosyal Etki-İnsan Odaklı Proje" kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödül aldı.

Selçuk Belediyesi, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Sürdürülebilirlik İş Ödülleri 2023'te, "Sosyal Etki-İnsan Odaklı Proje" kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödül aldı.

"Dönüşüm Birlikte Mümkün" sloganıyla bu yıl 10.'su düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Selçuk Belediyesi de, "Sosyal Etki-İnsan Odaklı Proje" kategorisinde Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödül aldı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesinin bir Cumhuriyet projesi olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Efes Selçuk'un Cumhuriyet değerlerine saygılı, üretimi destekleyen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Sürdürülebilir İş Ödülü aldı. Bu ödül tüm Efes Selçuklulara aittir; bu ödül üretime, üreticiye aittir. Bu ödül geleceğe aittir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir' sözünden ilham alınarak hayata geçirilmiştir. Bu sebeple ne mutlu bize ki Efes Tarlası Yaşam Köyü bir Cumhuriyet projesidir" dedi.

Selçuk Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği; doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için bir meşale önemi taşıyan Efes Tarlası Yaşam Köyü, "Yaşam Toprakta Filizlenir" felsefesiyle, çocukluktan yetişkinliğe her yaştan bireyi üretime dahil eden eğitimler düzenliyor. Yerli tohumların sürdürülebilirliğini sağlayan çalışmalar ve plantasyon alanında yetiştirilen ürünlerle, Selçuk'tan Türkiye'ye üretime dayalı örnek bir model sergiliyor. - İZMİR