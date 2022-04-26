Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohum ve Fide Üretim Eğitimi düzelendi. Karaot Tohum Derneği Kurucu Üyesi Feray Karapınar tarafından verilen eğitime üreticiler katıldı.

Eğitimde 2006 yılından bu yana yerel çeşitliliğin toplanması, çoğaltılması için Karaot Tohum Derneği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verildi

"KÖY GEZİLERİNDE ŞİMDİYE KADAR 25 BİN ÜRETİCİ İLE TOHUM, TOPRAĞIN KORUNMASI, SU KULLANIMI İLE İLGİLİ TEMASLARDA BULUNULDU"

Karaot Tohum Derneği Kurucu Üyesi Feray Karapınar; "Biz ekip olarak Türkiye'nin her yerine olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon kilometre yol yaptık. Bu köy gezilerinde şimdiye kadar 25 bin üretici ile tohum, toprağın korunması, su kullanımı ile ilgili temaslarda bulunuldu. Bunların bir bölümü ile de tohum için görüşüldü. Tohum için görüşülen ve tohum aldığımız çiftçilerin neredeyse %95'i kadın olduğu için biz tohumlara atalık değil analık tohum diyoruz" dedi.

"GÖNÜLLÜ EKİPLERİMİZ TARAFINDAN KÖYLERDE BULUNAN TOHUMLARI, TOHUM TANIMLAMA FORMU İLE KAYDEDİLİYOR"

Bir tohumun yerel bir çeşit olup olmadığına dair bilgiler paylaşan Karapınar; "Bizim gönüllü ekiplerimiz var. Gönüllü ekiplerimiz tarafından köylerde bulunan tohumları, tohum tanımlama formu ile kaydediliyor. Bu formda tohumun yerel adı, kaç yıldır aynı üreticiler tarafından yetiştirildiği, çeşidin kimden ne şekilde günümüze ulaştığı ne tür kullanıma uygun olduğu, yıllar içerisinde oluşan değişiklikler var mı, yakında başka üreticiler tarafından üretiliyor mu, bu tohumla yapılan özel bir ürün var mı gibi sorulardan oluşan form dolduruluyor" dedi.

"1600'E YAKIN TOHUM ÇEŞİDİMİZ VAR"

Üreticilerden alınan soruların cevabına göre kimlik kartları oluşturulduğunu belirten Karapınar; "Kimlik kartına alınan tohumlar yedi yıl üst üste ekiliyor. Yedi yıl boyunca çeşitte herhangi bir açılma, meyvede herhangi bir bozulma yoksa onu biz yerel çeşit olarak kabul edip envanterimize işliyoruz. Daha sonra da o tohumun olmadığı bölgelerdeki üreticilere dağıtılıyor. 1600'e yakın tohum çeşidimiz var" dedi.