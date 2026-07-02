Efeler Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete hazırlanıyor

Aydın'da koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek Efeler Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı için hazırlıklar sürüyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında merkezin mevcut durumu, fiziki altyapısı, planlanan hizmet alanları ve bölgeye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Yaklaşık 300 bin nüfusa ve 110 Aile Hekimliği Biriminin sorumluluk alanına hizmet vermesi planlanan Efeler Sağlıklı Hayat Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal destek hizmetleri, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, kronik hastalıklarla mücadele, bağımlılıkla mücadele danışmanlığı ile kanser taramalarına yönelik farkındalık ve yönlendirme faaliyetlerinin yanı sıra toplum sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı